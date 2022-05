Avanti Bersagliera, la carica di Nicola prima di Empoli-Salernitana: "Cerchiamo la felicità"

"Avanti Bersagliera". Lo scrivono sugli striscioni, lo cantano allo stadio e lo canteranno domani, 14 maggio, al "Castellani" di Empoli: seimila tifosi - la cifra è approssimata per difetti - sono pronti a sostenere il cavalluccio marino nella penultima gara bivio della stagione. Mette in palio punti pesantissimi: la Salernitana ha una lunghezza di vantaggio sul Cagliari che insegue, è artefice del proprio destino. L'allenatore Davide Nicola dovrà rinunciare a Bohinen: il faro del centrocampo è squalificato, alla stregua di Ribéry che dovrà scontare una giornata di squalifica dopo l'espulsione rimediata nella zuffa della sfida al Cagliari. Due ballottaggi ancora aperti: Zortea-Ruggeri sulla fascia sinistra e Bonazzoli-Verdi per affiancare Djuric. Kastanos è pronto a sostituire Bohinen.

La presentazione

Inizia la volata salvezza "e saranno determinanti tutti gli elementi ed i valori che abbiamo portato con noi fin qui - dice Davide Nicola - Andiamo ad Empoli con la consapevolezza che è sempre la più importante la prossima partita. Non ho alcun rimpianto dopo la partita di Cagliari". Senza Bohinen, Salernitana condizionata? "Allenare vuol dire rendere idoneo. Ogni giocatore ha caratteristiche da inserire nello spartito. Lassana Coulibaly in posizione centrale ha fatto delle prove ed è evidente che chi giocherà in quella posizione avrà caratteristiche diverse da Bohinen, ma è già capitato in altre circostanze. Radovanovic a centrocampo? Guardo la mia squadra allenarsi, valuto le soluzioni, apprezzo Andreazzoli che è persona straordinaria, affronteremo una squadra di valore. Sono tutti motivati e vogliosi. Mi è piaciuta la voglia di credere già negli allenamenti: è il percorso che dà la felicità. Non ho dubbi su chi schierare ma idee. Non vale solo per il partner di Djuric e per la fascia sinistra. Chi gioca con maggiore continuità è perché ci sono equilibri. Verdi o Bonazzoli? Anche entrambi, vedremo. Questa è un'altra gara che dovremo preparare con chi gioca e con chi subentra". Patron Iervolino ha chiesto ma non ha ottenuto la contemporaneità. "Ho una mia opinione su queste dinamiche ma non è questa la sede - frena Nicola - Non si sa se c'è un bene giocare prima o dopo. Per me esiste un unico bene: domani è il nostro turno di gioco e non mi interessa degli altri. In questo momento, nessun alibi, avanti con convinzione. Ai miei giocatori non chiedo niente, perché se utilizzo la parola "non" avrei risposte diverse dal nostro cervello, poco propenso a recepire le negazioni". La spinta dei tifosi: "Siamo allineati alla nostra gente. Imprescindibile. Il popolo di Salerno è noto per l'entusiasmo che sa trasmettere. Insieme possiamo avere più forza".