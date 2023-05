E' la vigilia di Empoli-Salernitana, Sousa fa strada ai granata: "Conquistiamo la salvezza"

Serve la partita perfetta per una giornata speciale: la Salernitana raggiunge l'Empoli forte di due risultati utili ma anche consapevole di poter chiudere il sipario sulla salvezza, se arrivasse il blitz. La nuova terzultima è lo Spezia: ha fatto harakiri a Cremona e adesso i granata possono allungare sulla zona sabbie mobili. Paulo Sousa ritrova il posto in panchina e la parola in conferenza stampa, dopo la squalifica scontata contro la Fiorentina. Piccola curiosità: l'arbitro di Empoli-Salernitana era il quarto uomo allo stadio Maradona, in occasione del derby.

Le novità

Rispetto alle ultime edizioni della Salernitana muro di gomma, in campo non potrà esserci Gyomber che è infortunato né Bradaric che è squalificato. La difesa granata non ha mai brillato, quando è stata composta solo da millenials. Sarà un caso o un tabù? Sousa proverà a sfatarlo allo stadio Castellani, perché l'impressione è che possa lasciare in panchina Troost-Ekong, pronto a subentrare, privilegiando invece la linea a tre composta da Daniliuc, Lovato e Pirola. Sambia giocherà a sinistra al posto di Bradaric e Mazzocchi incrocerà Parisi in un duello fatto di sgasate e forza fisica, sulla fascia destra. Poi Vilhena con Colubaly in mediana, Dia padrone dell'attacco, Kastanos a sostegno dell'attaccante senegalese, insieme a Botheim, quest'ultimo favorito su Piatek.

La presentazione

I risultati delle concorrenti per la lotta salvezza non alzano la quota per scavallare verso il il terzo campionato consecutivo di Serie A. Il presente è Empoli e il futuro, cioè il conttratto di Paulo Sousa, "non deve essere una preoccupazione adesso", frena l'allenatore. "Siamo attenti alla classifica ed ai risultati dei nostri concorrenti diretti ma dentro un'idea e un modello di gioco noi dobbiamo continuare a lavorare per consolidare la mentalità. Questo sarà il link del domani con il presidente e con la società, per capire quali saranno i passi dei prossimi anni. Il direttore sportivo lo sta facendo, perché questo è il suo lavoro: lo fa all'interno e con il presidente per prepararsi ai momenti che verranno, così come noi facciamo in campo". Sarà una partita delicata e difficile, "perché Paolo Zanetti - spiega Sousa - ha una struttura tattica che è diversa rispetto a quella delle altre partite. E' un avversario che si presenta in campo motivato, davanti al suo pubblico, con una gara che può decidere quasi totalmente la salvezza, tanto per loro quanto per noi. L'Empoli ci affronterà pieno di fiducia, dopo il risultato strepitoso ottenuto contro il Bologna". Il cruccio di Paulo Sousa, prima delle ultime due partite, era che la squadra non avesse preso sufficiente consapevolezza delle proprie forze. E adesso, dopo il pareggio contro Napoli e Fiorentina? "Stiamo portando i calciatori vicini alle nostre idee sposando queste idee con le caratteristiche dei giocatori che abbiamo in rosa. Sto notando una grande evoluzione e c'è anche molta predisposizione ad apprendere. Abbiamo progetti e processi. I progetti hanno un inizio e una fine ed i processi non finiscono mai. Io sono un allenatore di processi". Se ho voglia di rimanere a Salerno? "Ho voglia di lavorare tutti i giorni. Quando non ne avrò più, penso che lavorerò con i bambini. Io sono grato al calcio e farò il massimo".

Le scelte

Giocheranno Kastanos e Trost-Ekong? "Sugli esterni la costruzione di questa rosa ha dato poche alternative numeriche, ho dovuto anticipare quello che poteva succedere quando Mazzocchi era infortunato. Stiamo lavorando sulle alternative. Abbiamo tre possibilità per due posti: Kastanos, Mazzocchi e Sambia che può essere spostato anche a sinistra, anche Pasquale è abituato. Greg è andato molto bene sull'esterno soprattutto sulla fase offensiva, ha palleggio, detta i tempi, si sacrifica, è umile. Anche Zanetti non si aspetterà nulla di diverso. Il cambio di modulo potrebbe accadere all'inizio o durante la partita. Siamo preparati. Troost-Ekong? Non esistono giocatori di esperienza o giovani. Nel mio percorso come allenatore tanti giocatori giovani hanno avuto spazio molto rapidamente perché hanno anche maturità e dobbiamo aiutarli anche a diventare esperti. Quando giocavo io a 25-26 anni raggiungevi la maturità: io non la penso così, o sei pronto o non lo sei. Gli errori li commettono anche i giocatori di esperienza, il calcio è questo. Nell'ultima partita abbiamo finito con tre U21 in difesa, sono contento di loro e dell'evoluzione della squadra". Ancora quattro modifiche di formazione? "Con la Fiorentina avevamo due giorni di recupero e si è presentata stanchezza in alcuni giocatori. Tutti quelli che sono entrati mi hanno dato fiducia, soprattutto Giulio Maggiore, che nell'ultima partita è stato sempre nella posizione corretta. Se Boulaye Dia gli dà il pallone in occasione dei due gol, li fa pure lui. Gioca in diversi posizioni, è un giocatore di squadra perché pensa più alla squadra che a se stesso. Fa comodo in tutte le squadre e anche nella nostra. Ci può essere anche qualche novità. Qualcuno ha riposato e può aiutarci dall'inizio. Mi è piaciuto tantissimo anche Botheim. Erik era stato sempre vicino ad entrare, poi la partita mi portava sempre verso altre decisioni. Tra i calciatori che sono in rosa, è quello che ci può dare di più: capisce bene i tempi, è dinamico, dà molta profondità. L'intesa con Dia sul nostro corridoio sinistro è stata fenomenale. Ci sta dando anche alternative come giocatore d'area e ci aiuta pure sulle palle inattive. Ho parlato anche con Bohinen, pure due giorni fa. Ha un margine enorme soprattutto come intensità. Come gioco, invece, ci siamo già".