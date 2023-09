La Salernitana non esce dal tunnel della crisi, la voce dei tifosi: "Meritiamo di più"

La Salernitana si butta via: fragile, elettrica, debole in difesa, Dia-dipendente e sfortunata quanto Cabral. Ha vinto l'Empoli: i granata hanno perso lo scontro diretto e il precedente contro il Frosinone lo avevano appena pareggiato. Soffia fortissimo il vento della crisi, di risultati e anche tecnica. La società ha messo Sousa sotto osservazione. Nel prossimo turno la Salernitana affronterà l'Inter che arriva all'Arechi pure "ferita" e "arrabbiata" per la sconfitta casalinga subita ad opera del Sassuolo. Insomma un banco di prova durissimo, che i granata proveranno a superare contro ogni pronostico, a patto che esibiscano finalmente compattezza, umiltà, una ferocia agonistica diversa.

La voce dei tifosi

La sconfitta di Empoli, contro un'altra piccolina del campionato, ha lasciato il segno nell'umore dei supporter. Lo sfogo è inevitabile. Mimmo Rinaldi: "E' come se fosse saltato il banco, anzi è saltato tutto. Il mister ritenendo di essere Bearzot campione del mondo si è guardato intorno in estate. E' stato giusto, anzi giustissimo ma i fatti dicono che non l'ha voluto nessuno ed è tornato alla base credendo che gli avrebbero fatto lo squadrone. Non è accaduto: Iervolino ha parlato di algoritmi e De Sanctis ha parlato di giocatori-scommessa da far crescere con il tempo e la pazienza. A stento, però, completiamo la panchina, pure a causa degli infortuni. Il direttore sportivo ci ricorda che parla quattro lingue e che sa leggere anche i bilanci. Alla fine, però, conta il campo: la Salernitana ragioni tutta insieme anteponendo il noi all'io, ai personalismi, perché l'io - in tutti i suoi comparti - non porta a nulla. L'umiltà, oggi, mi pare un termine sconosciuto in casa granata e lo si evince anche dalle prestazioni". Il commento di Mario De Rogatis: "Come tifoso sono indignato. Squadra imbarazzante, fino al 90esimo pochi tiri nello specchio della porta, se non di Cabral che è stato pure sfortunato. Ora la cruda realtà è sotto gli occhi di tutti: in questo momento siamo la squadra più in difficoltà del campionato, abbiamo perso le certezze di un tempo e la convinzione nei nostri mezzi. Un esempio? I continui errori di Kastanos e Mazzocchi e la lentezza di Daniliuc, oltre alla mancanza di cambi di gioco di Bohinen. Non riusciamo ad imbastire alcuna azione pericolosa che sia frutto di una trama di gioco, mi paiono più azioni individuali. Ora ci attende un calendario durissimo. Non riesco a comprendere l'operato della società". Paolo Toscano: "Ho assistito ad una partita indecente. Le responsabilità si condividono e quindi le reponsabilità sono di tutti: proprietà, direttore sportivo, allenatore e calciatori. E' stata la nuova dimostrazione che questa squadra è stata costruita male ed allenata da un signore che è stato costretto a rimanere. Prendessero subito seri provvedimenti per rimediare a questo scempio e non mettere a rischio la permanenza in serie A. Come al solito, onore ai tifosi che hanno dimostrato di meritare molto più rispetto da parte di tutti!". Ciro Troise: "Abbiamo perso contro una squadra ridicola. Tanta delusione".