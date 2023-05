Occasione sprecata ad Empoli, la voce dei tifosi: "Brutta Salernitana, riscatto contro l'Atalanta"

C'erano 1500 supporter nel settore ospiti dello stadio Castellani. Le altre migliaia davanti al tablet hanno condiviso l'amarezza per una prestazione scialba offerta dalla Salernitana. La squadra granata avrebbe potuto chiudere i conti con la salvezza. Lo ha fatto, invece, l'Empoli. Sabato 13 maggio allo stadio Arechi arriverà l'Atalanta: urge racimolare punti per evitare l'arrivo con il fiatone che caratterizzò il finale della scorsa stagione.

La voce dei tifosi

Il commento di Mimmo Rinaldi. "Siamo stati capaci di farci male da soli: un punto poteva essere un punto d'oro ed invece abbiamo approcciato malissimo la partita. Sembravamo belli addormentati nel bosco. Leggera scossa dopo il gol. Poi intervallo (direi grazie a Dio), inizio secondo tempo con tre cambi per cercare di sterzare ma niente: sotto due a zero. La partita è andata avanti per modo di dire ma non è stata la Salernitana delle ultime 10 gare. Poi Piatek fa gol tardi, maledettamente tardi. Cerchiamo di non arrivare all'ultima giornata per una salvezza alla nostra portata". Mario De Rogatis: "L'esame di maturità non è stato superato. Al momento decisivo, abbiamo offerto la peggior partita degli ultimi mesi e proprio in uno scontro diretto. Giocando solo negli ultimi dieci minuti abbiamo rischiiato di pareggiare e questo non fa che aumentare i rimpianti. Le assenze di Gyomber, Bradaric e Candreva hanno pesato, ma al di là di ciò, non è piaciuta la mancanza di intensità e l'eccessiva leziosità di tutta la squadra. Urge una tirata di orecchie da parte di Sousa, altrimenti lo scoglio Atalanta diventa insormontabile. Ma confido in una reazione all'umiliazione dell'andata". Ciro Troise prende la calcolatrice: "Primo tempo da dimenticare. E pure il secondo. Prima o poi la serie positiva doveva interrompersi. in difesa non possiamo fare a meno di Gyomber che per fortuna sabato dovrebbe rientrare. Meno quattro gare alla fine". Il commento di Paolo Toscano: "C’è poco da commentare. È stata davvero una brutta partita, abbiamo creato poco e siamo riusciti ad impensierire l’Empoli soltanto nei minuti finali. Le assenza si sono fatte sentire! Pensiamo a far punti alla prossima per rifarci".