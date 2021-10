Esodo di tifosi a La Spezia: il club ligure ha fissato prezzi e data della prevendita per i salernitani

Comicerà il 12 ottobre alle ore 16 la prevendita dei biglietti per Spezia-Salernitana, settore ospiti. Il prezzo del tagliando d'ingresso allo stadio Picco è di 20 euro. Ci saranno tantissimi tifosi della Salernitana al seguito della squadra di Castori: il dodicesimo uomo dovrà spingere Djuric e compagni alla conquista della seconda vittoria consecutiva, che consentirebbe di aggiudicarsi un altro scontro diretto.

I dettagli

Lo Spezia, che ha definito l'ingaggio del portiere Mirante e sta valutando anche l'acquisto di Nkoulou, svincolatosi dal Torino a giugno, ha previsto mini abbonamenti, validi per i propri tifosi. Garantiranno l'accesso, a prezzo agevolato, in occasione della doppia sfida casalinga contro la Salernitana e nel derby - molto atteso - contro il Genoa. Chissà che la soluzione dei mini abbonamenti possa essere valutata a breve anche dalla Salernitana, ad esempio con il coinvolgimento della partita contro l'Empoli e poi del derby contro il Napoli, quest'ultimo in programma allo stadio Arechi il 31 ottobre.