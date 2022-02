Esonerato Colantuono: la Salernitana affidata a Davide Nicola, ora è ufficiale

E' ufficiale: sarà Davide Nicola il nuovo allenatore della Salernitana, il terzo della stagione. Subentra a Colantuono, che aveva a propria volta rilevato Castori. Per Colantuono si è rivelato decisivo il pareggio in trasferta a Marassi, contro il Genoa. Servivano 6 punti in due gare e invece ne ha conquistati 2. Quindi la proprietà e il diesse Sabatini, al termine di un lungo summit, hanno deciso di cambiare. Esonerati Stefano Colantuono, insieme all’allenatore in seconda Gianfranco Cinello e al match analyst Sandro Antonini.

La scelta

Il nuovo corso tecnico comincia da Nicola che l'ha spuntata su Andrea Pirlo. Contratto fino al termine della stagione con opzione di rinnovo automatico in caso di salvezza. Nicola debutterà sabato 19 febbraio allo stadio Arechi contro il Milan capolista. Una sfida nella sfida.

La nota dell'U.S. Salernitana 1919