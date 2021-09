Esordio con vittoria per la Cavese

Esordio vincente in Coppa Italia per la Cavese, che ha battuto tra le mura amiche il San Giorgio con il punteggio di 1-0. Autore della rete decisiva l'attaccante Allegretti. Prestazione non spettacolare degli aquilotti, ma al momento quello che conta è il risultato. Nel post partita ha parlato il direttore sportivo del club, Pietro Fusco, che si è soffermato sulle difficoltà che nasconde la serie D, e sulle potenzialità della rosa costruita. "Mi piacerebbe avere la squadra già in condizioni fisiche perfette, ma i ragazzi hanno avuto l'atteggiamento giusto ed hanno capito che tipo di campionato ci aspetta. Dobbiamo essere più veloci in alcune situazioni, ma credo che ciò si potrà vedere con il crescere della condizione fisica. Sicuramente dobbiamo abituarci anche a giocare un tipo di partite dure, perché vedere la squadra vincere e allo stesso tempo anche giocare bene sarebbe fantastico. Ma ne dubito e per questo dovremo darci dei pizzichi sulla panchia. Ma l'obiettivo è un altro, è importnate, e dobbiamo raggiungerlo in ogni modo. Reputo la rosa competitiva per le prime posizioni, ma è ovvio che non gochiamo da soli. Se però pensiamo di fare un cammino di sole vittorie credo che parliamo di qualcosa di utopistico. Possiamo essere una di quelle quattro o cinque squadre candidate a vincere il campionato e ci aspettiamo il sostegno dei tifosi. Sta a noi però riportare l'entusiasmo in città. Per quanto riguarda il calciomercato, vediamo cosa succede in questi giorni".