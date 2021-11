L'ex allenatore della Salernitana Angelo Gregucci in visita ad Angri

L'ex allenatore della Salernitana, Angelo Gregucci, che ha guidato il club granata in tre differenti esperienze (2004/05, 2014 e 2018/19), è stato ospite dell'Angri, formazione di Eccellenza. Ieri pomeriggio il tecnico ed ex calciatore professionista ha incontrato la squadra grigiorossa, accompagnato dall'Amministratore delegato Ferdinando Elefante e da un gruppo di dirigenti del sodalizio angrese, e si è intrattenuto con mister Carmine Turco, lo staff e tutti i tecnici oltre che con gli atleti per un saluto ed un in bocca al lupo per la stagione in corso.