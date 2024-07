La salvezza conquistata nel salernitano e la grande occasione: Ascione firma con un club di Serie A

L’esperienza con l’Angri e l’ottimo rendimento nel salernitano, poi la grande occasione: la Serie A bussa alla porta e il sogno diventa realtà. Simone Ascione, attaccante di Vico Equense, cresciuto con la maglia del Victoria Marra e reduce da un’annata importante con il Cavallino, è un nuovo giocatore del Venezia. Il club lagunare ha anticipato la concorrenza e si è assicurato le prestazioni, a titolo definitivo, del classe 2005.

Il diciannovenne ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2027 con opzione e ha rilasciato anche le prime dichiarazioni dopo la firma con gli arancioneroverdi: “Sono felicissimo ed emozionato di far parte di una società come il Venezia. Ringrazio i Direttori per questa opportunità che cercherò di sfruttare al meglio impegnandomi al massimo”. Dalla provincia al triplo salto di categoria, Ascione non si fa sfuggire l’opportunità.

La giovane ala, abile a muoversi su entrambe le corsie e anche nel ruolo di seconda punta o sulla trequarti, è stato uno dei protagonisti dell’ultimo campionato dell’Angri, terminato con la salvezza attraverso il playout. In grigiorosso ha totalizzato 34 presenze con 6 gol e 2 assist. Anche cinque apparizioni al Torneo di Viareggio con la Rappresentativa di Serie D.