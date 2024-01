Sei mesi in granata e una storica impresa, oggi le grandi europee fanno sul serio

Due colpi del direttore Walter Sabatini per la prima Salernitana di Danilo Iervolino. Innesti invernali che, in modo diverso, hanno contribuito alla storica salvezza della squadra granata al ritorno in Serie A. E, a distanza di due anni, sono protagonisti indiscussi dell’attuale finestra di calciomercato.

Per Radu Dragusin, nuovo difensore del Tottenham, non è stata un’esperienza entusiasmante quella in Campania. Nonostante il rapido debutto con la maglia della Bersagliera e cinque presenze consecutive, il centrale classe 2002 è scivolato nelle gerarchie tecniche, diventando sempre più un gregario nelle idee di Nicola (appena due gettoni nelle dodici partite successive). Poi la mancata permanenza a Salerno, i ringraziamenti social e il riscatto con la casacca del Genoa. Sabatini però ci aveva visto, ancora una volta, giusto: il rumeno ha firmato nelle scorse ore con il club inglese un contratto fino al 2030, la società ligure invece incasserà una cifra attorno ai 31 milioni di euro bonus compresi. Il Tottenham ha scalzato Bayern Monaco e Napoli, assicurandosi le prestazioni del ventunenne.

Da sconosciuto per il calcio europeo a pilastro attuale nel centrocampo dell’Atalanta, tra i migliori in campo nel quarto di finale di Coppa Italia contro il Milan. Un altro colpo a sorpresa di Sabatini è stato Ederson, preso dal Brasile ed imprescindibile per l’impresa compiuta due stagioni fa (15 presenze e 2 gol alla prima esperienza nel continente). A luglio 2022 è passato dalla Salernitana alla squadra nerazzurra per un’operazione da circa 25 milioni di euro (conguaglio più il cartellino di Lovato). Oggi il ventiquattrenne carioca, valutato oltre 30 milioni di euro, è finito nel mirino della Juventus e anche all’estero guardano interessati, con il Newcastle sulle sue tracce. L’Atalanta però cercherà di non cedere alle lusinghe.

Dai sei mesi in granata alle grandi d’Europa, la parentesi di Salerno è stata formativa per i due calciatori. E dopo Dragusin potrebbe scatenarsi un’asta di mercato per Ederson.