Faiano, ammenda per “frasi offensive e razziste”

In merito all’ammenda comminata con comunicato C.R. Campania del 10/02/2022, con la quale il Faiano veniva sanzionata per “frasi offensive e razziste”, la società ha comunicato che la società stessa ed il pubblico hanno sempre avuto un comportamento leale e di assoluta correttezza nel corso degli anni di attività sportiva, a testimonianza di ciò vi sono gli attestati formali di riconoscimento da parte della federazione che più volte ha attribuito per meriti la coppa disciplina e le numerose iniziative di fairplay attuate in oltre 55 anni. Il Faiano ha così preso nettamente le distanze da colui o coloro i quali si sono resi responsabili di offese e ingiurie verso il tesserato del San Marzano, potendo confermare inoltre che non si tratta di persone riconducibili alla società. Al calciatore colpito si esprime vicinanza e solidarietà, sperando che questi avvenimenti possano essere sempre più stigmatizzati sui campi di calcio. Il Faiano nel corso della storia ha onorato il calcio ed ha sempre rispettato gli avversari, di qualsiasi etnia o razza, mettendo sempre in primo piano la dignità della persona umana in generale senza discriminazioni di sorta.