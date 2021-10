Faiano, tre punti d’oro contro il Costa d’Amalfi

FAIANO-COSTA D’AMALFI 1-0 (pt 1-0)

FAIANO: Senatore, Ruggiero, Battimelli (77’ Farina), Pepe, Girardi, Allegretti, De Maio, Erra (62’ Maisto), Cacciottolo (60’ Cibele), Ascione, Mazzotta (56’ Irpino). All. Nastri.

COSTA D’AMALFI: Manzi, Orta, Cuomo, Imperiale, Mancino, Somma, Vatiero (76’ Ronga), Celentano (65’ Proto), Vaccaro (55’ Totaro), Stoia (65’ Infante), D’Auria (50’ Ferraiolo). All. Proto.

ARBITRO: Riglia di Ercolano.

RETE: 8’ Ascione.

Quinta giornata del campionato di Eccellenza, e il Faiano ha ospitato il Costa d’Amalfi. I biancoverdi di mister Nastri partono a spron battuto e all’8’ passano in vantaggio con Ascione, che ben appostato sul secondo palo colpisce di testa. All’11’ Ancora Faiano pericoloso, Cacciottolo crossa al centro per Mazzotta il cui colpo di testa finisce sul fondo. Al 13’ si vede anche il Costa d’Amalfi con l’ex Stoia il cui tiro a giro termina sul fondo. 3’ più tardi i costieri vanno vicino al pareggio, cross di Stoia e colpo di testa di D’Auria con la palla che termina sul fondo. Al 38’ colpo di testa di Cacciottolo ma il portiere ospite si rifugia in corner. Al 43’ Ascione riconquista palla e prova il tiro da fuori, Manzi para. Nella ripresa basta 1’ al Costa d’Amalfi per essere pericoloso con il tiro respinto in corner da Senatore. Il Faiano risponde con Cacciottolo che scappa in contropiede ma il suo tiro è preda del portiere. Al 60’ doppia occasione per il Costa d’Amalfi, che prima trova l’opposizione di Senatore e poi quella della traversa. Al 73’ De Maio tenta un tiro da fuori ma Manzi si rifugia in corner. Al 79’ l’ultima vera occasione del match con il tiro da fuori di Maisto bloccato dal portiere. Nel finale il Faiano si difende bene dagli assalti del Costa d’Amalfi e porta a casa tre punti importantissimi.