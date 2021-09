Stadio Real: all'Arechi arrivano i fari spagnoli, via libera ai tornelli e alla prevendita

Fari... Real allo stadio Arechi. Al "Santiago Bernabeu", tempio del Real Madrid, i lavori non sono stati ancora completati. Un primo carico di lampade già disponibili è stato così inviato a Salerno, dov'è in corso l'installazione della nuova illuminotecnica a led. Giovedì ci sarà l'ispezione dell'ingegnere Carlo Longhi per la verifica dei lux. Il tunnel che condurrà i calciatori in campo, passando in mezzo alle panchine, sarà invece pronto per la sfida al Genoa. In arrivo anche nuovi tornelli doppi, che saranno installati dal 22 settembre.

Il sopralluogo

Il pre Gos ha accertato il funzionamento dei tornelli allo stadio: sono stati verificati tutti gli ingressi. Il Gos di domani, invece, dovrà stabilire quanti steward saranno impiegati ai varchi. La partita Salernitana-Atalanta, in programma il 18 settrembre, è attenzionata dall'Osservatorio del Viminale, alla stregua della sfida al Verona, prevista il 22 settembre. E' tutto pronto per l'inizio della prevendita.