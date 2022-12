Amichevole contro il Fenerbahce: la Salernitana perde la partita e Maggiore

Piove sul bagnato, si allunga la lista degli infortunati: dopo aver perso Mazzocchi e Sepe, la Salernitana attende con ansia anche gli esami ecografici ai quali sarà sottoposto Maggiore. In Turchia, nel primo tempo della sfida amichevole al Fenerbahce (3-0 per i turchi), il centrocampista era stato lanciato a rete ma si è arreso ad una improvvisa fitta alla coscia. Imnpossibile proseguire la partita, è stato accompagnato a bordo campo dai medici. Il giocatore era stato restituito alla causa da alcune gare e l'allenatore Nicola lo stava provando in posizione di trequartista.

La partita

La Salernitana è scesa in campo con il modulo 3-5-2. Nel primo tempo, Fiorillo tra i pali, terzetto difensivo composto da Daniliuc, Lovato e Fazio, a centrocampo Sambia, Lassana Coulibaly, Bohinen, Maggiore e Bradaric. Maggiore poi sostituito al 32' da Kastanos. In attacco Bonazzoli e Botheim. Alla ripresa, con il punteggio già sbloccato dal Fenerbahce al 34', autore Kahveci, la Salernitana ha cambiato portiere e difesa (Micai, Motoc, Radovanovic e Pirola), ha sostituito Sambia con Candreva, Coulibaly con Iervolino e Bohinen con Capezzi. Vilhena ha giocato da quinto al posto di Bradaric e Valencia ha fatto coppia con Kristoffersen in attacco. Proprio Kastanos, al 55', pennella un bel cross in area ma sul dischetto c'è Capezzi, che non è un centravanti. Il centrocampista colpisce come può, ma riesce solo a prolungare la parabola del pallone. Al 59', il Fenerbahce sfonda a destra, dalle parti di Vilhena. Cross immediato, King elude la tattica del fuorigioco e fa gol. Negli ultimi minuti della gara, entra Sy e Vilhena ritorna nel vecchio ruolo di mezzala. In pieno recupero arriva il terzo gol del Fenerbahce, realizzato da Batshuay su calcio di rigore (fallo di Sy). Molto dubbia, però, la posizione di partenza del giocatore turco, poi spinto da Sy