Finale Eccellenza, ci siamo! E' il giorno di San Marzano-Savoia

Ormai ci siamo, quest'oggi andrà in scena la finale playoff del campionat di Eccellenza tra il San Marzano ed il Savoia. Fischio d'inizio alle 16:30 allo stadio Pasquale Novi di Angri. Cresce l'attesa di questo match tra due compagini molto forti che puntano alla promozione in serie D. Da un lato i blaugrana che hanno già messo in bacheca la Coppa Italia di categoria, dall'altro i bianchi dello storico club che ha disputato anche la serie B. Questi i convocati delle due squadre.

Al termine della seduta di rifinitura di ieri, mister Egidio Pirozzi del San Marzano ha convocato i portieri Palladino, Grimaldi, i difensori Caso, Cesarano, Chiariello, De Bellis, Dentice, Franza, i centrocampisti Falanga, Fernando, La Montagna, Lettieri, Matute, Nuvoli, Tranchino, gli attaccanti Camara, Liccardi, Maiorano, Marotta, Meloni, Potenza, Scoppetta, Spinola. Squalificato Velotti e indisponibile Pedace.

Per il Savoia di mister Roberto Carannante invece, a disposizione i portieri Brescia, Landi, Russo A., i difensori Alfano, Annunziata, Avitabile, Conti, Credendino, Esperimento, Pisani, Rega, Russo C., Spavone, Vaino, i centrocampisti De Rosa, Foti, Grieco, Liberti, Marzullo, Napolitano, Scarpa, gli attaccanti Borriello, Catalano, De Stefano, Orefice, Santoro, Trimarco. Squalificato Esposito.