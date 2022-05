Finale Eccellenza, il Savoia ai suoi tifosi: "Rispettiamo le prescrizioni"

Il presidente Mario Pellerone del Savoia, ha scritto una lettera postata sui social del club in merito alla sfida di domani contro il San Marzano, partita valida come finale dei playoff del campionato di Eccellenza. Pellerone ha cercato di mantenere calma e redarguire in alcuni casi la propria tifoseria. "Per la prossima partita voglio dare qualche spunto a tutti. I tifosi del Savoia devono essere meno provocatori, devono accettare le prescrizioni e le regole che verranno date per far giocare la partita tra San Marzano e Savoia nel massimo della partecipazione sportiva e della collaborazione fra tutti gli attori, ovvero forze dell’ordine, tifoserie e le due società. Non andate allo stadio del San Marzano se non avete il biglietto, perché ciò può penalizzare la società e i ragazzi che giocano. Evitate di fare dichiarazioni conflittuali sui social, alza la tensione emotiva, testosterone ed adrenalina in eccesso limitano, purtroppo, il controllo emotivo. Voglio che si prenda coscienza della realtà perché solo in questo modo si limitano le azioni inutili. Nel girone di ritorno il Savoia è la squadra che ha realizzato più punti in classifica, e si è chiarita la legittimità della mia presidenza solo ad aprile. Giocheremo la finale dei playoff, un traguardo incredibile se pensiamo da dove e come siamo partiti. La partecipazione a questo appuntamento la considero la nostra vittoria. Pertanto, applaudiamo i ragazzi anche se il risultato finale non dovesse essere quello che in cuor nostro auspichiamo".