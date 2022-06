Del Sorbo regala la prima vittoria all'Angri al quinto derby stagionale

ANGRI-SAN MARZANO 1-0

ANGRI: Sorrentino, Liguoro, Vitiello (1' st Sparano), Follera, Pagano, Varsi (7' st Abayian), Panico, Del Sorbo (7' st Padovano), Di Paola, D'Aniello (1' st Fortunato), Leone (32' st Bennasib). A disp. Caputo, D'Auria, Vuolo, Malafronte. All. Turco.

SAN MARZANO: Palladino, Dentice, Velotti, Lettieri, Marotta (19' st La Montagna), Caso, Camara (43' st Potenza), Chiariello, Nuvoli (1' st Fernando), Meloni (32' st Liccardi), Matute (32' st Tranchino). A disp. Grimaldi, Spinola, Maiorano, Cesarano. All. Pirozzi.

ARBITRO: Mario Picardi di Viareggio.

RETE: 25' pt Del Sorbo (A).

ESPULSO: 47’ pt Velotti (S).

E’ una rete di Del Sorbo a decidere la gara d’andata della finale playoff tra Angri e San Marzano, disputata in quello che si può considerare a tutti gli effetti la casa di entrambe le compagini, ovvero lo stadio Pasquale Novi di Angri. La rete dell’attaccante ex Gladiator ha permesso alla squadra di mister Turco di vincere il primo derby stagionale, visto che nei quattro precedenti tra coppa e campionato si sono registrati tre pareggi ed un successo per il San Marzano. Complice una dormita della retroguardia blaugrana, con Palladino poco tempestivo nell’uscita e un Velotti che si è fatto tagliare davanti dal centravanti doriano, l’Angri è riuscito a sbloccare il match al 25’ del primo tempo. Prima frazione che è stata poi caratterizzata dall’espulsione proprio del difensore Velotti per somma di ammonizioni nel recupero. Una gara insomma da dimenticare per lui, che proprio in settimana ha ricevuto il premio come miglior giocatore del reparto nel corso del Galà dei dilettanti. Costretto a giocare in dieci per tutta la ripresa, mister Pirozzi ha dovuto ridisegnare la propria formazione inserendo un difensore versatile come Fernando al posto del metronomo di centrocampo Nuvoli. Quando però la gara sembrava ormai destinata a chiudersi sul risultato di 1-0, il San Marzano ha avuto la ghiotta opportunità con Potenza, appena entrato, che nel recupero stava per sorprendere l’estremo difensore avversario Sorrentino con un tiro dalla distanza che si è spento di pochissimo a lato del palo. Con questo risultato maturato, domenica prossima i blaugrana saranno chiamati a vincere quantomeno per 1-0, così da pareggiare la situazione e andare ai supplementari.