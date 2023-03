Finisce pari tra Fidelis e Gelbison

La Gelbison fa 1-1 sul campo della Fidelis Andria. Conferme per il tecnico Trocini che sembra aver comunque trovato la quadra al suo sistema di gioco col 3-4-2-1. Per Esposito, invece, classico 3-5-2 con De Sena e Tuminnello in avanti e l’ex Anatrella tra i pali. Al 5′ Ekuban si libera bene al limite e calcia in porta, attento Anatrella. Al 12′ colpo di testa di De Sena nel cuore dell’area di rigore, palla alta di poco. Al 14′ Graziano s’invola tutto solo verso la porta di Savini bravissimo a respingere la conclusione finale in corner. Al 22′ tiro cross di Pavone da destra che però è facile per Anatrella. Al 25′ De Sena sempre da sinistra prova con il destro bravissimo ancora Savini a salvare tutto. Sul proseguo dell’azione è sempre De Sena ad impegnare ancora Savini. Al 28′ espulso Gilli per doppia ammonizione, Gelbison in dieci. Al 34′ Uliano dopo un’azione insistita si ritrova nel cuore dell’area per calciare, palla però strozzata e sul fondo. Al 36′ cross in area da sinistra di Micovschi e difesa ospite che tocca il pallone sfiorando il clamoroso autogol. Al 39′ Gelbison vicinissia al vantaggio sul cross di Graziano da destra è Tuminnello tutto solo a toccare in porta ma Savini si supera con un intervento a terra poi completato da De Franco. Al 41′ Candellori, dopo un traversone da destra di Micovschi, calcia in area da ottima posizione ma sulla sua strada con un braccio troppo largo c’è Nunziante. E’ calcio di rigore per la Fidelis: trasforma dal dischetto capitan Arrigoni.

Al 6′ della ripresa Arrigoni direttamente su calcio di punizione impegna Anatrella che si rifugia in corner. Al 11' pareggio Gelbison: palla scodellata al centro da destra di Graziano e De Sena batte Savini da pochi passi. Al 13′ Ekuban da destra prova un tiro cross che si spegne sul fondo di poco. Al 15′ Ciotti in rovesciata su assist di Arrigoni non impensierisce Anatrella. Al 21′ De Sena da destra si libera bene di Borg e calcia in porta ma la sfera è di poco sul fondo. Al 25′ De Sena nel cuore dell’area di rigore riesce ad arrivare alla conclusione e la palla finisce di un soffio alta. Al 27′ viene espulso anche il tecnico della Gelbison Esposito per proteste. Al 40′ Micovschi calcia dal limite palla deviata da una selva di gambe ma Anatrella è bravissimo a deviare tutto in corner. E' l'ultima azione degna di nota, finisce 1-1 tra Fidelis e Gelbison.