Onda granata a Firenze: sold out il settore ospiti, pochi biglietti rimasti per l'Inter

La Salernitana annaspa in classifica ma i suoi tifosi non mollano. Nelle ultime ore di prevendita, è stato raggiunto il tutto esaurito anche nel settore ospiti dello stadio Artemio Franchi di Firenze, stadio che ospiterà la prossima partita di campionato della squadra di Colantuono, domani, 11 dicembre, alle ore 15. Disponibili ancora scorte di curva Sud per la sfida ai campioni d'Italia dell'Inter.

I numeri

Il sold out settore ospiti Firenze (950 cuori granata, nelle ultime ore acquisti possibili anche senza tessera) si è materializzato a ridosso del gong della prevendita. Restano a disposizione 400 biglietti curva Sud per Salernitana-Inter, in attesa di nuove scorte. Ieri è partita anche la prevendita per Genoa-Salernitana di Coppa Italia: oltre 1600 posti, vendita senza tessera, biglietto 10 euro