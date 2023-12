Tantissimi errori e una traversa di troppo: la Salernitana perde a Firenze

Prestazione insufficiente, Fiorentina superiore, Salernitana a mani vuote. I granata perdono a Firenze ma non disperano: dà una mano l'esito degli scontri diretti delle altre pericolanti. Resta l'amaro in bocca per l'inizio gara shock: ad una squadra forte come la Viola, non è possibile porgere l'occasione del calcio di rigore sul vassoio. Si può anche recriminare per l'occasione fallita da Ikwuemesi (la traversa grida vendetta) ma è un'inezia rispetto al predominio della squadra toscana. Resettare e prepararsi alla prossima, delicata casalinga contro il Bologna è forse la medicina migliore per la Salernitana che è ancora in convalescenza.

La cronaca

Ci sono subito due accelerazioni ad inizio partita. Al 1' Beltran scappa a Fazio ma poi ci mettono una pezza sia l'argentino sia Pirola. La seconda ribattuta è un assist per il contropiede della Salernitana. Lo avvia Candreva, chiede la chiusura di triangolo a Coulibaly che però indugia e invita al cross da destra. La respinta corta della difesa viola favorisce Ikwuemesi ma il suo tiro è rimpallato in calcio d'angolo. Al nuovo affondo dei padroni di casa, però, la partita si sblocca. Cross da sinistra, è grave l'errore di Pirola che opta per l'intervento rischioso in tackle, in area di rigore. Lo perfeziona a piedi uniti falciando l'avversario e l'arbitro non ha dubbi ad indicare il dischetto. Non c'è bisogno neppure di rivederlo al Var. Dagli undici metri, Beltran è implacabile (5').

Il raddoppio

La Fiorentina va a folate e la Salernitana annaspa. Occorre il miglior Costil, al 16', per schiodare dall'incrocio dei pali il tiro di Duncan smarcato dal cross proveniente da sinistra. Dopo il calcio d'angolo e la successiva rimessa laterale, però, i vuola raddoppiano. Sottil punta da sinistra Bohinen. Il centrocampista lo fronteggia ma poi scivola al limite dell'area di rigore. E' il mezzo metro decisivo che permette a Sottil di prendere la mira e togliere la ragnetela al sette con un bellissimo destro a giro (17'). La Fiorentina in contropiede potrebbe concedere qualcosa ma Coulibaly, dopo la prolungata percussione, ritarda il passaggio filtrante e si fa soffiare il pallone. Il ribaltamento di fronte è immediato, Pirola è bravo a contenere Ikoné ed evita il tris. Poi è prodigioso Costil con un intervento super sulla riga di porta.

La scelta

Inzaghi all'intervallo corre ai ripari e fa riscaldare Dia. E' oggettivamente una Salernitana troppo piatta e schiacciata nella propria metà campo, impossibilitata per imprecisione o per caratteristiche degli interpreti a scappare in contropiede quando Ikwuemesi difende qualche pallone o Candreva propone la giocata. L'obiettivo dell'allenatore granata, invece, è sfruttare la velocità del proprio bomber senegalese e soprattutto la sua percentuale al tiro, tenuto conto che nel primo tempo la squadra granata si è affacciata un paio di volte al limite dell'area di rigore viola senza però riuscire a sporcare i guanti di Terracciano.

La ripresa

Si scaldano anche Legowski e Gyomber ma il primo cambio è Dia al posto di Kastanos. Dia gioca a contatto con Ikwuemesi e il nigeriano al 3' ha subito l'occasione per riaprire la partita. Il cross di Mazzocchi da destra è al bacio. Ikwuemesi è in posizione regolare, non tocca il pallone benissimo di testa ma riesce a schiacciare e anche a spiazzare Terracciano. La traversa, però, a portiere battuto, salva clamorosamente la Fiorentina. Poi Costil due volte, con i pugni e di piede, tiene a galla la Salernitana.

Il gol del 3-0

Nonostante gli sforzi, cala il sipario sillo stadio Franchi all'11. Emil Bohin, di nuovo autore di una prova opaca, si impettisce in possesso palla e con la difesa in uscita. Perde un pallone sanguonoso e Coulibaly non riesce a porre rimedio perdendo il contrasto con Duncan. Il pallone viene mosso svelto verso Sottil che aspetta l'uscita di Costil e serve un assist al bacio alle spalle della difesa, sulle zolle di Bonaventura che di piatto non perdona. Inzaghi con un pizzico di ritardo almeno per quanto riguarda la sostituzione di Bohinen decide di riportare il norvegese in panchina insieme a Coulibaly. Entrano Maggiore e Legowski. Di rabbia, ci prova due volte Dia ma si immola Milenkovic. Sotto di tre gol, dopo aver apprezzato un bel recupero di Legowski su Sottil lanciato a rete, Inzaghi non può fare altro che sparigliare per abbozzare anche prime prove in vista del Bologna. Entra Tchaouna al posto di Candreva. Voglioso di rimettersi in carreggiata, il giovane Loum prima va a tirare le orecchie a Martinez Quarta per perdita di tempo (28') e poi tenta il tiro (alto). Altissimo quello di Ikwuemesi, protagonista comunque di una partita coraggiosa. Inzaghi lo sostituisce al 35'st con Cabral, pure lui restituito alla causa. Prima, però, c'è tempo per una parata di Terracciano coi pugni su Bradaric e per un altro intervento - in tuffo alla propria destra - di Costil su tiro di Nzola.