Dia e Tchaouna nel motore: la Salernitana a Firenze può disporre di due soluzioni in più

Dia e Tchaouna sono le carte a sorpresa che Inzaghi potrebbe giocare durante Fiorentina-Salernitana. La vittoria ottenuta in rimonta contro la Lazio con Candreva e Kastanos protagonisti, unita alle condizioni in netto miglioramento del senegalese e del francese che rientreranno in gruppo a 48 ore dalla partenza in Toscana indicano probabilmente già la soluzione a SuperPippo. E' difficile che l'allenatore granata possa schierare l'attaccante senegalese e l'ala francese titolari allo stadio Franchi. E' plausibile, invece, che Dia e Tchaouna possano arricchire durante il match il ventaglio di scelte, adesso di maggiore qualità e con più ipotesi tattiche a disposizione.

Lo scenario

Dia è il bomber della Salernitana e prima di essere convocato in coppa d'Africa vuole ancora lasciare il segno in zona gol. Conviene alla Salernitana e conviene a lui: se segna sei gol o totalizza questo score sommando gol e assist vincenti, incassa il primo bonus del suo contratto. Alla Fiorentina ha già segnato tre gol in una sola partita, l'anno scorso allo stadio Arechi. Vuole riprovarci magari subentrando. Tchaouna, che a Dia ha servito l'assist vincente nella trasferta di Reggio Emilia contro il Sassuolo, è stato sottoposto alla risonanza magnetica di controllo. L'esame ha confermato il completo assorbimento della lesione di primo grado che si era procurato al polpaccio e che lo aveva costretto a rinunciare alla partita contro la Lazio.