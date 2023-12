i granata a caccia dell'impresa allo stadio Franchi: le probabili formazioni di Fiorentina-Salernitana

Squadra in casa

I risultati delle altre pericolanti, maturati nelle gare del sabato, hanno dato ulteriore fiducia alla Salernitana. Se, infatti, i granata riuscissero a conquistare un risultato positivo allo stadio Franchi di Firenze, potrebbero beneficiare del "pari e patta" tra Genoa ed Empoli nello scontro diretto ma anche della sconfitta del Cagliari a Roma contro la Lazio. E' ovvio, però, che solo una vittoria in trasferta, che manca dal 27 gennaio a Lecce, potrebbe consentire alla Salernitana di compiere il balzo decisivo, ritornando prepotentemente in corsa per la salvezza.

La tattica

Inzaghi pare deciso a confermare modulo e protagonisti della vittoria ottenuta la scorsa settimana allo stadio Arechi contro la Lazio. Candreva e Kastanos dovrebbero, quindi, supportare Ikwuemesi, Bohinen e Coulibaly a centrocampo, Bradaric e Mazzocchi sulle fasce. In difesa, Fazio rileva Gyomber. Quest'ultimo si è ristabilito dopo il virus influenzale che lo aveva frenato nell'allenamento del venerdì ed è stato convocato. Boulaye Dia e Loum Tchaouna sono stati recuperati. Insieme a Jovane Cabral rappresenteranno le alternative in corso, in attacco. Al seguito dei granata ci sono oltre 2300 tifosi.

Le probabili formazioni

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Arthur, Mandragora; Gonzalez, Bonaventura, Brekalo; Beltran. In panchina: Christensen, Vannucchi, Mina, Ranieri, Parisi, Pierozzi, Lopez, Duncan, Amatucci, Infantino, Ikonè, Sottil, Koaumè, Nzola. Allenatore: Italiano.

SALERNITANA (3-4-2-1): Costil; Daniliuc, Fazio, Pirola; Mazzocchi, Coulibaly, Bohinen, Bradaric; Kastanos, Candreva; Ikwuemesi. In panchina: Fiorillo, Salvati, Bronn, Gyomber, Lovato, Sambia, Maggiore, Legowski, Martegani, Cabral, Dia, Simy, Botheim, Tchaouna. Allenatore: Inzaghi.