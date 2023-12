La Salernitana è pronta per Firenze, parla Inzaghi: "Serve la partita perfetta"

Due risultati utili consecutivi, due punti recuperati sulle dirette concorretti nella lotta salvezza e un primo tabù azzerato. Reduce dalla vittoria casalinga contro la Lazio, la Salernitana cerca adesso continuità a Firenze, dove Pippo Inzaghi può cercare la prima vittoria in trasferta. Lui sa già come si fa: ha sbancato lo stadio Artemio Franchi da allenatore del Benevento.

La presentazione

"Dobbiamo cercare di dare continuità alle ultime due partite. Sono rientrati anche Dia e Tchaouna, Cabral ha una settimana in più nelle gambe. Oggi c'eravamo tutti, al netto di Gyomber che aveva la febbre. Veniamo da due risultati utili consecutivi e dobbiamo cercare la continuità che è la nostra alleata per raggiungere l'obiettivo che ci siamo prefissati", ha detto l'allenatore della Salernitana in apertura di conferenza stampa. Poi l'analisi sulla Fiorentina: "Andiamo a giocare in casa di una squadra che ha fatto due finali. Sarà bello avere tanti tifosi al nostro fianco. Loro sono forti e noi dobbiamo giocare una gara di grande attenzione". La Salernitana convoca Dia, che è stato corteggiato dalla Fiorentina. Che cosa accadrebbe se a gennaio, in forza della clausola, venisse ceduto? "Non mi interessa adesso il mercato, non so neppure se esiste - ribatte Inzaghi - Devo pensare solo a quello che potremo fare. Per fortuna le mie parole si sono tramutate in fatti e la squadra, dopo le belle sensazioni di campo raccolte la settimana scorsa, ha vinto la partita. Spero che con questo risultato si sia anche un po' sbloccata e liberata dalla paure che erano anche comprensibili, perché non si vinceva da un po' di tempo. Tchaouna si è allenato giovedì, Dia oggi. Li avrò a disposizione".

Le fatiche di Coppa e la gara perfetta

"I viola hanno una rosa profonda e sono abituati a giocare giovedì in Coppa e poi il campionato. Per vincere dobbiamo fare come contro la Lazio, la classica partita perfetta, una grande partita di squadra. Dobbiamo sperare che loro non siano in grande giornata e noi il massimo. Ho detto già ai ragazzi che se pensiamo di uscire indenni dalla partita contro la Lazio, non possiamo mollare di 1% la concentrazione. Sappiamo che per caratteristiche il 2-1 in attacco ci possa favorire. Con la Lazio abbiamo alla fine giocato a quattro in difesa, perché poi Daniliuc usciva sul loro braccetto. Alla vigilia della partita contro la Lazio avevo molti dubbi e poi all'ultimo istante ho cambiato. Hanno tutti retto al massimo e un giocatore come Immobile che entra, gioca e fa bene deve essere di esempio per tutti. Tutti i nostri giocatori se la devono tenere ben stretta la Salernitana, se vogliono pensare di restare qui. Ma credo che la strada giusta sia stata imboccata. Voglio elogiare Bronn: entrare come lui da sesto difensore come ha fatto lui è un segnale importante. Ha impattato bene sia Legowski sia Maggiore".

Il centravanti

Carezze per Ikwuemesi: "Sta confermando quello che avevo già visto in allenamento. Mi piace, ha un grande atteggiamrento per la squadra e lotta su ogni pallone. Noi abbiamo bisogno di questo atteggiamento per raggiungere il nostro risultato e chi merita con me gioca titolare. Ho visto inizialmente il loro schieramento in Conference League. Hanno avuto il giusto approccio e un grande atteggiamento. So come giocano, so che sono molto forti sugli esterni e hanno la possibilità, grazie alla panchina profonda, di concedersi il lusso di non far scendere in campo talvolta Sottil perché hanno altri giocatori forti. Noi sappiamo la partita che dobbiamo fare ed è un'altra gara che dà stimoli. Fin qui non abbiamo fatto ancora niente, abbiamo bisogno di fare punti. La squadra la vedo molto convinta di sé. Serenità è una parola che non mi piace nel calcio, perché la serenità talvolta ti rende molle. Mi auguro che abbiano cominciato a conoscermi e che continuino a dare il massimo per questi tifosi e per questa società".