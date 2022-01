Focolaio Covid-19 Scafatese, squadra e staff in quarantena

Brutte notizie in casa Scafatese nel giorno della ripresa degli allenamenti. Purtroppo, al termine degli usuali controlli all'interno del team giallobleu è stato evidenziato lo sviluppo di un focolaio di Sars Cov-2. Tre calciatori della prima squadra, infatti, sono risultati positivi ai test Covid-19, mentre almeno altri due membri effettivi hanno già mostrato i classici sintomi dell'infezione. La società canarina, come da prassi, ha tempestivamente isolato i 5 elementi, disponendo invece la quarantena fiduciaria per tutti gli altri membri della squadra e dello staff tecnico e societario, che dovranno inoltre essere sottoposti a tampone molecolare. In attesa dei risultati dei molecolari, quindi, gli allenamenti previsti sono sospesi fino a nuova disposizione. A questo punto è a rischio il match d’andata delle semifinali di Coppa Italia dilettanti che la Scafatese deve giocare il prossimo 5 gennaio contro il San Marzano.