Il balletto degli anticipi e posticipi: le proteste della Roma, Frosinone-Salernitana di venerdì

Un groviglio di date, di premesse e supposizioni, di spifferi e di cartelli, esposti ogni ora: "Attendere, prego". Il giovedì è trascorso ad attendere il timbro dell'ufficialità in calce a ciò che i club già sanno: Frosinone e Salernitana in campo il 26 aprile in Ciociaria, alle ore 20.45. La comunicazione definitiva, però, è stata spostata ad oggi.

"Balla" la Roma

L'ufficialità arriva con un giorno di ritardo, nonostante il cartello "attendere qualche ora" esposto per tutta la giornata di giovedì. La Roma ha a lungo protestato, chiedendo di modificare il palinsesto della propria gara di campionato, allo scopo di non concedere vantaggi al Bayer Leverkusen. La Lega ha ribadito il 25 aprile per i 18' della sfida all'Udinese (la partita fu sospesa dopo il malore a N'Dicka) ma ha lasciato facoltà di scegliere il sabato o la domenica per la sfida al Napoli. In attesa degli incastri giusti, la pubblicazione del programma della 34.a giornata è stata rinviata di un giorno.