E' arrivata la retrocessione: la Salernitana perde anche a Frosinone e saluta la Serie A

E' arrivata la retrocessione: la Salernitana lascia la Serie A con quattro giornate d'anticipo. Un disastro, un crollo, una squadra che non c'è più: a Frosinone, contro un'avversaria che doveva essere sulla carta di pari grado, la squadra allenata da Colantuono si fa avvolgere e incartare, fa la parte della vittima sacrificale. Subisce addirittura la mortificante standing ovation: di solito la tifoseria di casa la riserva alla propria squadra negli ultimi istanti di una partita sofferta. La Salernitana, invece, consente al Frosinone di trasformala in una passeggiata, già dopo 25'. Ai ciociari occorre metà tempo - il primo - per mandare Soulé in esplorazione al 3' (supera Bradaric in dribbling, Costil concede solo corner), ottenere il calcio di rigore che sblocca il risultato (fallo ingenuo di Sambia su Valeri, Soulé spiazza Costil) e per arrotondare al 25' quando c'è un granata a terra e la squadra di casa prosegue, Pirola si sposta sciaguratamente da sinistra al centro per cercare la superiorità nella zona di campo dove già c'è la marcatura e lascia scoperto il fianco all'incursione di Brescianini che fa 2-0.

Le premesse

Il Frosinone in campo per la spallata decisiva nella sua corsa salvezza e la Salernitana, invece, per difendere la dignità, per raggiungere in fretta quota 18 che le consentirebbe almeno di non fare peggio del Pescara, nell'era dei tre punti a vittoria in A. Orizzonti diversi allo stadio Benito Stirpe: i granata non hanno neppure tifosi al seguito (puniti dall'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive). Il Frosinone, invece, è accolto da ultras festanti che scortano il pullman e che gridano "difendiamola, questa Serie A". Mentre a bordo campo l'ad Milan stringe le mani dei componenti lo staff tecnico e degli avversari, Colantuono ufficializza la formazione, che presenta una novità rispetto a quella annunciata.

La tattica

Il modulo è quello degli ultimi tempi: difesa a tre, Fazio schjerato tra Pierozzi e Pirola. La variazione - nei protagonisti e nello spartito - riguardano lo schieramento di Vignato dal 1' al posto dello squalificato Candreva. Il ragazzo per il quale Walter Sabatini stravedeva dai tempi del Bologna gioca con Tchaouna, entrambi alle spalle di Ikwuemesi. A centrocampo c'è Coulibaly, al rientro dalla squalifica, e non Legowski. Nell'undici base del Frosinone ci sono tutti i rimpianti granata: Soulé, Barrenechea e Cheddira. Dopo i due gol frusinati, la Salernitana avrebbe pure occasioni per accorciare almeno le distanze, ma riemergono i suioi fantasmi, cioè l'incredibile difficoltà a fare gol: Coulibaly smarcato in area dal cross di Bradaric trova lo stacco ma non la mira su colpo di testa; Tchaouna scatta in contropiede ma tira di sinistro fuori misura; il francese trova la profondità giusta per Vignato che non calibra lo stop a seguire e va a sbattere su Turati in largo anticipo in uscita; il tiro di Bradaric dalla media distanza finisce sui tabelloni pubblicitari. C'è pure un pizzico di sfortuna a guarnire la torta del disagio: Vignato, fino a quel momento evanescente, è appostato sul secondo palo e fa gol al 33' ma non vale, c'è offside.

La ripresa

Esce Pierozzi - ammonito, era pure diffidato e salterà Salernitana-Atalanta - in campo c'è Pasalidis. Opera un cambio anche Di Francesco: esce Turati, contusione alla mano dopo il tiro di Coulibaly - lo rimpiazza Cerofolini. La Salernitana segna di nuovo ma non vale neppure stavolta: il gol di Ikwuemesi è viziato da fallo. Risultato invariato al 6' della ripresa. Al 30' entra pure Gomis e fa peggio di Vignato: divora una palla gol clamorosa, tutto solo davanti a Cerofolini, su cross di Zanoli. E quando Cerofolini fa il secondo disastro in uscita, Pirola spedisce il pallone altissimo da distanza ravvicinata. Dopo tante occasioni concesse da un Frosinone impaurito e non sfruttate dall'anemico attacco granata, i ciociari chiudono il cerchio al 40' con un'azione insistita di Zortea. Percussione da destra e gol per il definitivo 3-0.