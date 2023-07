Valencia pareggia, Maggiore si fa male: luci e ombre per la Salernitana contro il Frosinone

Termina 1-1 il primo test amichevole con finestra spalancata sulla Serie A: la Salernitana rimonta il Frosinone che si era portato in vantaggio con Gelli, ci pensa Valencia a strappare il gol del pareggio. Fa da contraltare, però, l'infortunio occorso a Maggiore: il centrocampista granata, che nel frattampo flirtava pure con il Sassuolo, si è fermato per un problema muscolare. Farà esami, staff sanitario al lavoro.

La tattica e la partita

Paulo Sousa può utilizzare Gyomber, lascia a riposo Mazzocchi e anche Dia, gli ultimi due neppure in distinta per gestire affaticamento al retto femorale e recupero post operazione nel secondo caso. La punta vertice è Botheim, Candreva e Kastanos giocano alle sue spalle, centrocampo composto da Sambia, Lassana Coulibaly, Bohinen e Bradaric, difesa con Lovato, Gyomber e Pirola. In porta va il giovane Allocca. Il gol arriva dopo dopo oltre un'ora di gioco. Al 33' della ripresa, il Frosinone sblocca il risultato: errore di posizionamento per la Salernitana, Garritano scappa via a sinistra e serve Gelli che batte Allocca. La Salernitana pareggia al 41': Mamadou Coulibaly avvia l’azione, assist per Valencia che serve Maggiore. Interviene Oyono ma diventa assist per Valencia che fa gol battendo Turati. I granata chiudono in dieci per l'infortunio di Maggiore.