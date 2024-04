I granata devono vincere per evitare la retrocessione aritmetica: probabili formazioni di Frosinone-Salernitana

L'Udinese ha fatto harakiri negli ultimi 18' del recupero contro la Roma: i friuliani, affidati adesso a Paolo Cannavaro, restano inchiodati a 28 punti e la circostanza, cbe conferma quanto sia stata lenta la velocità delle altre pericolanti, aumenta il rammarico della Salernitana che non ha mai saputo approfittarne. Vorrebbe farlo, invece, il Frosinone, avversaria dei granata stasera (ore 20.45) allo stadio Benito Stirpe. I ciociari hanno 28 punti, sono reduci da quattro risultati utili di fila e battendo la Salernitana potrebbero davvero piazzare la spallata decisiva che consentirebbe loro di scavalcare l'Udinese e ritornare nel gruppone di chi spera di salvarsi. La Salernitana, di contro, non ha alternative alla vittoria: se stasera non esce dal campo con tre punti in tasca, è aritmeticamente retrocessa.

Gli indisponibili

Colantuono deve rinunciare anche al portiere messicano Memo Ochoa, che aveva promosso di nuovo titolare nella precedente gara casalinga contro la Fiorentina. Ikwumesi e Tchaouna in attacco, Salernitana senza Candreva squalificato. Rientra Coulibaly. Frosinione in campo con Soulé, il rimpianto granata.

Le formazioni

FROSINONE (3-4-1-2): Turati; Lirola, Romagnoli, Okoli; Zortea, Mazzitelli, Barrenechea, Valeri; Brescianini; Soulé, Cheddira. Allenatore: Eusebio Di Francesco.

SALERNITANA (3-5-2): Costil; Pierozzi, Manolas, Pirola; Sambia, Legowski, Coulibaly, Basic, Bradaric; Tchaouna, Ikwuemesi. Allenatore: Stefano Colantuono