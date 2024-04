Salernitana in Serie B, i tifosi attendono un segnale: "Iervolino risponda con la programmazione"

"Che importa se, è arrivata la retrocessione. Che vuoi che sia, in ogni categoria". E' martellante, è orgogliosamente granata il coro che in questi giorni - e sempre di più nelle ultime ore, dopo il verdetto dell'aritmetica - accompagna e consola i tifosi della Salernitana. Hanno assistito a una delle retrocessioni più umilianti della storia granata. Un coro consola ma non serve a programmare il futuro. Al netto dell'amarezza per l'ultimo posto in Serie A, al netto del mesto ritorno tra i cadetti, oggi i tifosi della Salernitana vogliono subito ripartire, hanno ansia di cose belle, vogliono vedere all'opera la società nella programmazione, chiedono chi saranno il prossimo allenatore e direttore sportivo. Il congedo da Sabatini è ormai prossimo: è rimasto anche lui travolto dal disastro della stagione e non ha saputo sterzare. Boateng è rimasto a casa. Manolas ha deluso. Se gioca Ikwuemesi e non Weissman, c'è un problema. Vignato è stato evanescente. Gomis ha fallito una palla gol impossibile da vanificare. De Sanctis ha commesso i suoi errori. Innanzitutto si è fatto sopraffare dalla personalità di Paulo Sousa. Non è intervenuto a tempo debito nella gestione di un rapporto zoppicante. E' stato aziendalista ad oltranza e dopo aver avallato la spesa societaria per ingaggiare Ikwuemesi, Stewart, Martegani, Legowski, Tchaouna con le economie degli stipendi risparmiati, dopo aver avallato - non scelto ma comunque avallato - l'arrivo di Inzaghi sulla panchina, ha pagato dazio insieme agli altri. Poi è arrivato Liverani, indicato da Sabatini, e ha fatto peggio. Colantuono a Frosinone ha usato parole preciso: "Basta poco per riaccendere l'entusiasmo dei tifosi". Ha fatto riflettere anche un altro passaggio: "Il futuro? Non ne abbiamo parlato con la società. Ho un contratto, metto a disposizione la mia esperienza, sono qui. Attenzione: non sto parlando da allenatore ma da dirgente". Dunque chi se la prende la briga di far ripartire la Salernitana? La scelta dovrà essere ponderata bene: è tutto nelle mani di Iervolino.

La voce dei tifosi

Nel frattempo i supporter della Salernitana attendono un segnale. Adesso provano a metabolizzare la delusione. Il commento di Mimmo Rinaldi, che rivolge al patron Iervolino e gli chiede di prendere una decisione subito: maggiore presenza oppure passi la mano. "Finalmente è arrivato il verdetto - dice -. Fa male retrocedere. Ma credo faccia più male essere consapevoli che il presidente è immobile. È muto. Siamo già in ritardo per il prossimo anno e con molta probabilità, se si continuerà con questa proprietà, ne vedremo delle...brutte. È proprio vero: i soldi non fanno la felicità. Grazie di tutto, presidente ma è arrivato il momento di decidere. Il presidente così non si può fare. O dentro o fuori. Siamo già in ritardo, perché siamo retrocessi a febbraio". Mario De Rogatis analizza i numeri del disastro, in tutti i reparti. Un disastro tecnico che poi ha portato alla retrocessione: "Il mio commento non può che basarsi asetticamente sulle statistiche del triennio in serie A: 213 gol subiti finora nelle tre stagioni. Nonostante tutto, anziché rafforzare il reparto difensivo, abbiamo preso Monolas e Boateng che non si reggono in piedi. 18 vittorie in 109 partite, un altro disastro. Anziché rafforzare l'attacco, abbiamo preso Weissman, Stawart e Ikwuemesi, cedendo Piatek e non riuscendo a gestire Dia. Si potrebbe andare avanti all'infinito, come ad esempio raggiungere il record negativo di punti nel campionato di Serie A a 20 squadre con tre punti a vottoria. Mai visto nulla di simile. Ma ciò che preoccupa è il futuro e la capacità di pianificazione della prossima stagione in cadetteria. Aspettiamo un segnale, a noi tifosi basta poco per ritrovare l'entusiasmo". La delusione di Antonio Positano si trasforma in pungente ironia: "BBBravi tutti. Brava la società e b...ravi i giocatori. Ora tutti via da Salerno. Tutti devono sapere che la Salernitana nonostante gli incompetenti ed i presuntuosi, non muore mai". Paolo Toscano: "Salutiamo ufficialmente la serie A con la consapevolezza che questa squadra non sia mai stata all’altezza del campionato disputato. Gli unici ad essere da serie A sono e saranno sempre i tifosi. A questo punto, non ci resta che attendere di sentire dalla voce del presidente cosa intenderà fare per il futuro!". Ciro Troise chiede l'essenziale e soprattutto di non navigare a vista, di non procedere a braccio: "Quattro allenatori, due ds, praticamente tre squadre diverse, basterebbe evitare di improvvisare. E poi ripartire da quello che ci è mancato quest'anno: un attaccante vero".