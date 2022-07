Brilla la stella di Botheim: gol contro il Galatasaray, la Salernitana ha il nuovo bomber

Una telefonata, una chiamata internazionale urgente: "Signori, tranquilli: ai gol ci penso io". Brilla la stella di Botheim a Innsbruck: il norvegese della Salernitana gioca con il destro, con il sinistro, passa la suola della scarpetta fatata sul pallone, dribbla tutto e tutti e fa gol. Minuto 11 sul cronometro: sarà pure calcio di luglio, ma i piedi buoni non vanno in letargo. Il vikingo della Salernitana, che fece innamorare anche Mourinho dopo la batosta rifilata alla Roma, ai tempi del Bodo Glimt, ha fatto mirabilie contro il Galatasary in amichevole realizzando il gol del temporaneo 0-1 (partita finita 1-1). I colori giallorossi - gli stessi che incrocerà il 14 agosto allo stadio Arechi, nel debutto in campionato - sono quelli che accendono la fantasia e gli mettono le ali ai piedi pure contro i turchi. Davide Nicola in panchina si è stropicciato gli occhi e lo ha fatto pure il direttore sportivo della Salernitana, Morgan De Sanctis, sistemato in tribuna.

La partita

Contro la blasonata squadra turca, la Salernitana ha "rischiato" di portarsi in vantaggio già al 5': si illumina la mattonella di Valencia, tiro in diagonale e pallone fuori di un soffio. Poi il gol di Botheim festeggiato da numerosi tifosi granata presenti al seguito, il pareggio immediato del Galatasaray dopo una sanguinosa palla persa in uscita (non l'unica della partita, che innesca l'assist per l'1-1 firmato da Seferovic), ancora una straordinaria azione di Botheim che slalomeggia in area di rigore e viene fermato dall'intervento di piede da parte del portiere turco. Luci e ombre, nella gara di Innsbruck: al netto di alcune sbavature in fase difensiva (le attenuanti ci sono tutte, visto che Fazio è appena rientrato dopo la sosta ai box, Radovanovic ha il polpaccio che preoccupa e Gyomber ha ripreso da poco a correre), preoccupano le condizioni fisiche di alcuni giocatori. La Salernitana, infatti, deve fare i conti con gli infortuni muscolari, da valutare, occorsi al terzino sinistro Bradaric e al centrocampista senegalese Mamadou Coulibaly. Nicola ha provato a tenere in campo il più possibile gli attaccanti, soprattutto per dare loro miniutaggio. Al 60', però, ha mischiato le carte e ha dato vita ad una girandola di cambi anche per evitare nuovi infortuni in fase di preparazione. All'80', il neo entrato D'Andrea ha "divorato" il gol del possibile 1-2. Questo l'undici base, modulo 3-5-2, che ha sfidato il Galatasaray: Sepe; Pirola, Motoc, Fazio; Kechrida, Cavion, Bohinen, Lassana Coulibaly, Bradaric; Botheim, Valencia.