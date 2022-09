A 16 anni già nel calcio dei ‘grandi’, il traguardo di Jacopo Pio Di Lorenzo

Girone C

A volte i sogni diventano realtà. E quando questo accade, si raggiunge il settimo cielo. Questo è quello che è successo a Jacopo Pio Di Lorenzo, giovanissimo atleta nato a Vallo della Lucania il 31 ottobre del 2005. Con il sogno di diventare calciatore, è cresciuto nel settore giovanile della Gelbison, e indossa da sempre i colori rossoblù. Domenica scorsa, all'età di 16 anni, Jacopo è stato convocato in prima squadra nella gara valida per la quarta giornata del campionato di serie C contro il Francavilla. Si tratta ovviamente soltanto del primo di numerosi passi che lo attendono nel professionismo, ma essere arrivato lì è già un bellissimo traguardo.