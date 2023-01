Serie C, Gelbison ko a Potenza

Sconfitta in quel di Potenza per la Gelbison, che esce sconfitta dalla trasferta col punteggio di 3-1. Eppure, l'inizio dei cilentani non è stato affatto male, tanto che la Gelbison sembrava più in partita degli avversari. Dopo il vantaggio però, il Potenza ha meritato anche il gol del raddoppio col quale si è andati al riposo. Al 56’ De Sena ha accorciato le distanze, ma alla fine i lucani hanno chiuso i conti e vinto per 3-1.