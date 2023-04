Gelbison, ko e cambio allenatore

Girone C

La sconfitta per 1-0, in casa, contro la Viterbese è costata la panchina a mister Esposito. La Gelbison infatti, ha comunicato di aver affidato la guida tecnica della prima squadra a mister Giuseppe Galderisi, con il quale è stato sottoscritto un accordo fino a giugno 2024. Galderisi, già calciatore con un curriculum di esperienze nazionali ed internazionali, nonché allenatore di prestigiosi club, la società cilentana si augura di poter instaurare un proficuo progetto tecnico. “Come società abbiamo fatto un ulteriore sforzo - le parole del direttore sportivo Nicoló Pascuccio -. Mister Galderisi è un tecnico di categoria. Il nostro unico obiettivo è la salvezza e lotteremo con le unghie e con i denti per raggiungerla”. Il tecnico già da domani guiderà gli allenamenti al Morra dopo l’accordo raggiunto, nella serata di oggi, con la società del presidente Maurizio Puglisi.