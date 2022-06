Gelbison, mister Esposito tra i candidati come miglior allenatore della stagione di Serie D

È partita la nona edizione del D CLUB, il contest dove i tifosi possono scegliere i migliori protagonisti della Serie D, ruolo per ruolo. Questi i nomi in lizza come miglior allenatore della stagione di Serie D: Ragno (Francavilla), Pazienza (Audace Cerignola), Sgrò (Legnano), Esposito (Gelbison), Ferraro (Giugliano), Gaburro (Rimini), Bianchini (Arzignano Valchiampo), Vangioni (Ghiviborgo), De Zanzo (Acireale) e Lunardon (Borgosesia). Le votazioni sono aperte fino al 19 giugno sui siti di Corriere dello Sport e Tuttosport, partner dell'iniziativa. I vincitori riceveranno il prestigioso riconoscimento nella serata di premiazione in diretta il 24 giugno negli studi di Sportitalia, occasione in cui saranno inoltre consegnati dei premi speciali.