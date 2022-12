La Gelbison continua a stupire e per poco non compie l'impresa a Crotone. Contro la squadra che ha speso più di tutte per allestire una rosa che le permetta di essere promossa in serie B, i rossoblù passano in vantaggio grazie alla rete di Fornito. Il pareggio del Crotone lo firma Chiricò, ma per i cilentani arriva un altro punto prezioso.