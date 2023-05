Gelbison, Tumminello all'ultimo respiro

Gelbison-Messina 1-0

Rete: Tumminello 93′.

Vince nel finale al Gelbison nell’andata dei playout di serie C. I cilentani segnano la rete decisiva al 93′ con Tumminello, costringendo Messina a dover ribaltare il risultato tra sette giorni allo stadio Franco Scoglio. Primo tempo vivace con i padroni di casa che si lanciano subito in avanti. Al 4′ Loreto mette in mezzo ma la difesa ospite libera. La Gelbison è aggressiva a centrocampo mentre il Messina cerca di abbassare i ritmi e gestire il pallone. Al 22′ Fumagalli tocca il pallone con le mani fuori dall’area di rigore. Ne scaturisce una punizione dal limite che Fornito calcia di poco alto. Il Messina si fa vedere prima al 31′ col destro fuori di Fiorani, poi col tentativo a giro di Perez al 35′. La Gelbison chiude in avanti ma non crea particolari pericoli a Fumagalli. Si riparte e il match si accende al 50′ con Infantino che calcia e chiede un rigore per un presunto fallo di mano. Sul prosieguo dell’azione la Gelbison si guadagna una punizione dal limite. Sul pallone si presenta De Sena che lambisce il palo. Dal grande pericolo il Messina prova a reagire con un paio di azioni manovrate. Su una di queste Berto prova un cross e colpisce l’incrocio. Al 64′ il Messina si salva su un cross radente che attraversa l’area e Kyeremateng si divora il gol da due passi. All’89’ sono gli ospiti ad avere la palla gol per la vittoria: dopo una ribattuta Perez calcia forte in area di rigore ma spedisce alto. Dal gol sbagliato al gol subito, la regola non scritta del calcio. Al 93′, su un pallone lungo, Uliano prolunga per Tumminello che buca la difesa ospite e batte Fumagalli al volo. La Gelbison si impone nell’andata playout e si deciderà tutto nei novanta minuti del ritorno.