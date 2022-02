Colantuono resta in bilico: Genoa-Salernitana sarà gara verità

Colantuono resta alla guida della Salernitana ma a Genova, contro il Genoa che è un'altra pericolante, sarà obbligato a vincere. In caso contrario, tirerà aria da ribaltone. "Ripartiamo da questo mattoncino", aveva detto al termine del pareggio casalingo contro lo Spezia. Per salvarsi, però, occorrono pilastri, architrave, punti.

Corsa contro il tempo

La Salernitana non ha tempo: l'orizzonte è breve, corto, step by step. Ogni gradino ha il peso specifico e, in attesa di capire se sarà possibile beneficiare del recupero delle partite contro l'Udinese e il Venezia, la squadra granata, rinnovata e rinforzata, dovrà essere artefice (in campo, subito) del proprio destino. C'è stata una riflessione ai piani alti del club: il presidente Iervolino e il direttore sportivo Sabatini hanno deciso di concedere 90' di tempi supplementari all'allenatore granata. La sfida in Liguria, altro spareggio salvezza, sarà decisiva per il destino di Colantuono. Vincere è l'unica cosa che conta.