Intermezzo di Coppa Italia: la Salernitana sfida il Genoa con le seconde linee

Nessuno l'avrebbe pronosticato: l'intermezzo di Coppa Italia, allo stadio Luigi Ferraris contro il Genoa, è diventato più un fastidio, un un intoppo, che una vetrina, una serata di gala. L'organico ridotto all'osso, decimato da infortuni e squalifiche, non consente all'allenatore della Salernitana di azzardare una formazione d'assalto contro i liguri martedì 14 dicembre, in diretta su Italia1. Colantuono ha convocato baby della formazione Primavera e anche giocatore che non erano in lista campionato.

La partenza

La Salernitana raggiungerà la Liguria domattina, 14 dicembre, con volo charter e poi farò subito ritorno a casa, perché il 17 dicembre scenderà di nuovo in campo contro l'Inter. Molti lungodegenti sono rimasti a casa. Inoltre sarà necessario dosare le energie dei giocatori che poi saranno impiegati contro i campioni d'Italia. Ecco perché Colantuono, che non ha svolto conferenza stampa né ha presentato la partita di Coppa Italia attraverso il sito ufficiale della Salernitana, potrebbe utilizzare le seconde linee in tutti i reparti. Tra i convocati, anche Aya e Kalombo, che sono fuori lista in campionato. In porta tocca a Fiorillo e l'impressione è che, dopo le topiche di Belec in campionato, tiri anche aria da provino e porte girevoli.

I convocati

PORTIERI: Belec, Fiorillo, Guerrieri.

DIFENSORI: Bogdan, Delli Carri, Gagliolo, Gyomber, Jaroszynski, Motoc, Ranieri;

CENTROCAMPISTI: Coulibaly L., Di Tacchio, Kalombo, Kastanos, Kechrida, Russo, Obi, Schiavone;

ATTACCANTI: Cannavale, Djuric, Gondo, Simy, Vergani.