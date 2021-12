Prima il Genoa e poi l'Inter: comincia il tour del force della Salernitana, le formazioni

La Coppa Italia delle seconde linee, la Coppa Italia tra deluse del campionato, trampolino di lancio per Fiorillo, vetrina per Djuric, Vergani e qualche giovane della Primavera, valvola di sfogo per chi ha la valigia pronta (Kalombo). Oggi la Salernitana scenderà in campo con un probabile 3-5-2, per assenza del terzino destro di ruolo. Nella testa c'è l'Inter ma c'è anche la necessità di non sfigurare.

Le formazioni

I granata con Fiorillo; Delli Carri, Gagliolo, Jasroszynski; Kalombo, Schiavone, Di Tacchio, Kastanos, Kechrida; Djuric, Vergani. In panchina: Belec, Guerrieri, Gyomber, Motoc, Ranieri, Bogdan, Lassana Coulibaly, Russo, Obi, Cannavale, Gondo, Simy. Il Genoa padrone di casa, a propria volta impelagato in campionato nella lotta salvezza e sconfitto di recente nel derby di Marassi contro la Sampdoria, risponderà con un modulo speculare, quindi di nuovo con il 3-5-2. In porta Semper, difesa composta da Biraschi, Masiello e Vazquez, a centrocampo Ghiglione, Touré, Galdames, Portanova, Cambiaso; Bianchi e Pandev in attacco. Mattia Destro dovrebbe iniziare dalla panchina con Kallon. In panchina anche Marchetti, Vanheusden, Bani, Sabelli, Badelj, Melegoni, Sturato, Ekuban, Buksa.

Info utili

Arbitrerà Serra di Torino. Le squadre allenate da Shevchenko e Colantuono scenderanno in campo alle ore 21 e la partita sarà trasmessa in diretrta da Italia Uno.