La Salernitana sfida il Genoa con il modulo fantasia: la salvezza in palio

E' la sfida decisiva per la Salernitana e per il destino di Colantuono: solo una vittoria al "Ferraris", contro il Genoa, potrà tenere la squadra incollata alla salvezza e l'allenatore agganciato alla panchina. Un altro risultato provocherebbe il ribaltone tecnico, anche il pareggio-brodino autorizzerebbe la società a una riflessione immediata. La Salernitana è ultima della classe ma adesso ha le carte in regola per avviare una disperata rimonta giocando con tutti i giri del motore a disposizione.

Il modulo

Sarà 4-2-3-1, quindi modulo fantasia. Bohinen e Radovanovic sono gli indiziati a ricoprire il ruolo di mezzala, il brasiliano Ederson può allinearsi a loro oppure partire inizialmente sulla trequarti, insieme a Verdi e Perotti. Djuric centravanti. Sarà gara speciale per "El Monìto" Perotti ma anche per Radovanovic, ex di turno. Confermata la difesa che ha affrontato lo Spezia.