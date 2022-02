La carica dei 1500: Salernitana obbligata a vincere, cordoni di polizia e bombe carta esplose dai genoani

Casello autostradale presidiato, cordone di polizia all'esterno dello stadio Luigi Ferraris. C'è in palio una larghissima fetta di salvezza, Genoa e Salernitana lottano per restare in A. È lo scontro diretto, chi perde è quasi fuori dai giochi, soprattutto dopo la vittoria del Venezia a Torino. In un clima da assedio - cordoni di polizia e bombe carta esplose dai genoani per cercare il contatto - la Salernitana sfida il Genoa con l'obiettivo tre punti.

Le scelte di Colantuono

Djuric e Bonazzoli in attacco, Verdi trequartista, in mediana Bohinen con Lassana ed Ederson mezzali. La stessa difesa schierata contro lo Spezia. In porta Sepe, Mikael in tribuna.