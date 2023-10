Per la Salernitana è buio pesto, la voce dei tifosi: "Umiliati dalla mediocrità"

È buio pesto. La luce la può accendere solo il presidente Danilo Iervolino, al quale i tifosi affidano le proprie speranze di rimonta. Dopo dieci partite, la Salernitana continua a buttarsi via e mostra nervosismo, debolezza. Il ko di Genova, nell'ennesimo scontro diretto, schiaccia ulteriormente la squadra sul fondo della classifica e adesso, dopo la Sampdoria in Coppa Italia, ci sono tutte le big in campionato

La voce dei tifosi

Il commento di Mimmo Rinaldi: "Pronti via palo, doppio palo, paratona di Ochoa, gol di Gudmundsson, altra paratona di Ochoa e anche a Genova non ci abbiamo capito nulla. Dopo il primo tempo che ringraziando Dio non è finito 4-0, siamo ripartiti con squadra bassa (alla Nicola), lontanissima dalla porta. No, così non va. Primo tiro al minuto 86 colpendo la traversa, poi subito dopo Dia butta fuori. Il re è nudo: il grido di battaglia "moriremo insieme" ancora non si sente. La terraferma di Colombo è un miraggio ed è talmente lontana che stavolta ci rimettiamo le penne. La speranza è l'ultima a morire è vero ma noi che male abbiamo fatto?" Paolo Toscano: "Dieci partite senza vittorie, dieci partite giocate senza cuore e senza grinta oltre che con notevoli limiti tecnici e tattici! Se in uno scontro diretto fai un solo tiro in porta, credo che bisogna prendere atto che, a differenza di quanto sostenuto da Iervolino, questa squadra è davvero mediocre! A questo punto serve compattezza e lavorare sodo nella speranza che con il mercato di riparazione siamo ancora in tempo a dire la nostra. Sono davvero molto preoccupato". Antonio Positano:"Un disastro societario e tecnico. La squadra è in un baratro dal quale non riesce ad uscire. Se il presidente vuole provare a fare uscire tutti noi da questo incubo, deve trasferirsi al Mary Rosy e capire i veri problemi dello spogliatoio. Il direttore sportivo dovrebbe dare tante spiegazioni visto che secondo me è il maggiore responsabile. Non meritiamo quello che stiamo vedendo. Un bagno di umiltà servirebbe a chi regge le sorti della società". Mario De Rogatis: "Ormai la situazione è compromessa, non vedo grandi spiragli per i granata, considerato il calendario che ci attende. Non ci sono gli uomini adatti a lottare per la salvezza, lo stesso Inzaghi non è all'altezza. Giocare con la difesa a tre è possibile, se si è supportati da un centrocampo adeguato, che non regge, così come l'attacco è pressoché inesistente. Abbiamo, tra l'altro, perso contro una squadra altrettanto mediocre, che ha sette punti più di noi. Vedo nubi fosche all'orizzonte. L'unica nota positiva è aver rivisto, a tratti, il Mazzocchi della scorsa stagione".