Giorgio fa volare il Giffoni Sei Casali

Montemiletto-Giffoni Sei Casali 0-1

Montemiletto: Calabrese, Ceparano (82’ Capone), De Nunzio, Starita C. (63’ Pirone), Cardin (88’ Bevilacqua), Iannuzzi, Sanyang (51’ Pugliese), Da Silva, Moschini (82’ Carrino), Ireba. A disp: Iarrobino, Russo, De Guglielmo, Di Donato. Allenatore: Sgambati.

Giffoni Sei Casali: Mastrangelo, Odierna, Cardillo, Fortunato, Arzeo, Itri, Avallone, Liguori, Giorgio, Merola, Arcaro (80’ Amendola). Bove, Buonaguro, Tortorella, Gerbasio, Ferrara, Romano, De Santis, Senatore. Allenatore: Criscuolo.

Arbitro: Gerardo Pagnotta di Nocera Inferiore.

Marcatori: 2’ pt Giorgio.

Vittoria doveva essere e vittoria è stata. Il Giffoni Sei Casali vince di misura lo scontro diretto contro il Montemiletto, nel recupero della 22^ giornata (gara rinviata per neve), e raggiunge quota 31 punti in classifica, a +7 sulla zona play-out. Ancora decisivo bomber Kavin Giorgio con un gol lampo dopo due minuti di gioco. È il gol numero 13 in campionato. Terzo risultato utile per i grifoni che arrivano alla partita con diversi assenti (Maiorano e Guerrera, mister Criscuolo perde nella rifinitura anche Di Giacomo e Salvato e si affida al 3-5-2 con Liguori abbassato sulla linea dei difensori, Fortunato in cabina di regia e il rientrante Avallone a centrocampo. Coppia d’attacco Giorgio-Merola. Pronti via e alla prima occasione Giorgio sblocca il risultato: Merola recupera palla all’avversario e dà il là al contropiede, il numero 9 riceve palla in area e scarica un sinistro preciso sul primo palo che non lascia scampo al portiere. Poco dopo Avallone ha la palla del raddoppio ma non arriva sulla sfera. È il Sei Casali a rendersi pericoloso con le ripartenze ma la difesa tiene botta. La partita si accende intorno alla mezz’ora con alcuni episodi al limite. Il Montemiletto arriva alla conclusione con Moschini, rimpallato in angolo da un difensore. All’intervallo Liguori e compagni conducono in vantaggio 0-1. Più vivace la ripresa, la squadra avellinese conclude in porta due volte con Saveriano e Pugliese (entrato dalla panchina) con un tiro fuori al 58’. Al 66’ il Sei Casali sfiora ancora il raddoppio con uno scambio veloce in area tra Giorgio e Merola, tiro secco che Calabrese devia con il piede. Nel finale il Montemiletto prova il tutto per tutto senza riuscire a scardinare la difesa ospite. Il Giffoni strappa i tre punti al “Fine”, domenica altra gara importante per la classifica contro il Castel San Giorgio.