Giovani D Valore 2021/2022, premiate Cavese e Santa Maria Cilento

Il Dipartimento Interregionale ha pubblicato le classifiche, suddivise per girone, dell'iniziativa Giovani D Valore 2021/2022, il progetto nato per incentivare l'impiego di giovani calciatori oltre la quota prevista dal regolamento, giunto ormai alla sua decima stagione. Il Santa Maria Cilento ha vinto il primo premio, consistente in 25mila euro, mentre la Cavese si è posizionata seconda, con il premio che ammonta a 15mila euro.