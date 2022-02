Grassadonia elogia la sua Paganese: "C'è stato l'atteggiamento giusto"

Serie C Girone C

La Paganese è riuscita a strappare tre punti preziosi, forse di vitale importanza, dallo stadio Massimino di Catania. Nel post gara, in sala stampa, mister Gianluca Grassadonia non ha potuto fare altro che elogiare i suoi ragazzi: "E' stata la prestazione che dovevamo fare, ma adesso guardiamo avanti. Non era facile. Il merito è dei ragazzi che hanno azzerato la gara col Monterosi dove abbiamo subito un passivo pesante. C'è stato l'atteggiamento e l'attenzione giusta, ma la strada è ancora lunga". Con l'inserimento di Guadagni dal primo minuto il tecnico ha ridisegnato la sua Paganese, eppure non vuol sentire parlare di cambio modulo, anche in vista della sfida al Potenza. "Il cambio modulo è una sciocchezza, conta che siamo stati determinati, compatti, e dobbiamo fare la corsa solo su noi stessi. Questa è stata una vittoria voluta, sofferta. Sugli episodi che spesso ci hanno punito siamo stati attenti".