I portieri della Salernitana diventano 5: risoluzione contrattuale per Guerrieri

Adesso la Salernitana ha cinque portieri a disposizione: il nuovo acquisto Sepe, Belec, De Matteis, Fiorillo, Russo. Il sesto, Guido Guerrieri, è andato via ufficialmente oggi. Il club granata, infatti, ha comunicato la rescissione contrattuale. Si accaserà dove il mercato è ancora open, molto probabilmente in Bulgaria, dove ha già trovato collocazione Kalombo.

La storia

Guerrieri non ha mai giocato in prima squadra: solo presenze con la formazione Primavera. E' andato molto vicino al debutto, però, in occasione del derby di ritorno, allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli: Belec con dissenteria, il portiere precettato in albergo. Poi giocò Belec. Al momento di comporre la lista da presentare alla Lega, la Salernitana ha escluso Guerrieri, non lo ha considerato arruolabile. Era stato, inserito a sorpresa, invece, durante la gestione Fabiani, poco prima della trasferta di Cagliari, al posto di Aya.