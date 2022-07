Salernitana bende e cerotti: un giocatore è infortunato

Norbert la roccia, al secolo Gyomber, si è sciolto in un ghigno di disappunto. La sorte, in questo avvio di stagione, gli ha voltato le spalle: il difensore della Salernitana, atteso in città, si è procurato la sospetta lesione del tendine d'Achille.

Lo scenario

Le sue condizioni di salute dovranno essere valutate con attenzione dallo staff sanitario. Dovrà cioè essere valutato il grado della lesione per stabilire il cronoprogramma della rieducazione da effettuare. Gyomber spera di bruciare le tappe del recupero ed essere in campo per la prima partita di campionato, il 14 agosto alle ore 20.45 contro la Roma. In questo momento, però, è impossibile fare pronostici. Dovrà effettuare indagini strumentali e poi sarà preso in cura dallo staff sanitario che lo affiancherà in Austria, nel ritiro di Jenbach. Gyomber, infatti, partirà con i compagni e svolgerà in ritiro la prima parte della riabilitazione. Tra i calciatori monitorati c'è anche Luigi Sepe. Il portiere della Salernitana, per il quale è scattato l'obbligo di riscatto automatico dopo la salvezza, ha saltato l'ultima partita di campionato, lo scorso 22 maggio allo stadio Arechi contro l'Udinese, a causa dello stiramento del muscolo gemello della gamba destra.