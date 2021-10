Hurrà Salernitana, la voce dei tifosi: "Finalmente è arrivata la vittoria, salvezza possibile"

Ardita, orgogliosa e fiera: la Bersagliera è tornata, la Salernitana ha sconfitto il Genoa, ci ha messo cuore e carattere ma anche la testa di Djuric, I piedi buoni di Bonazzoli, il dinamismo di Gondo, la crescita esponenziale di Ranieri, la generosità di Di Tacchio è Obi (tanti palloni recuperati nel momento clou, quando la squadra ha perso i due motori, i due Coulibaly) e soprattutto la classe e la personalità di monsieur Franck Ribéry, che ha preso per mano i compagni, in campo e al triplice fischio, durante i ringraziamenti ai tifosi in festa. La Bersagliera è tornata, è di nuovo nel mischione salvezza.

La voce dei tifosi

Antonio Positano: "Si doveva vincere ed abbiamo vinto! Questo è un buon segno. Dal punto di vista tecnico, ho visto all'opera la solita Salernitana: molto cuore e poca tecnica. Nel secondo tempo, Djuric e Bonazzoli hanno conquistato i tre punti. Bisogna essere meno prevedibili e creare più occasioni da gol. Un plauso particolare lo merita Ranieri, che si è calato in questa realtà con il giusto atteggiamento". Paolo Toscano rimarca: "È stata una buona prestazione. Finalmente sono arrivati i tre punti e siamo rientrati nella lotta per la salvezza. Abbiamo giocato una buona partita anche se Castori, a mio avviso, deve schiarirsi un po' le idee e decidere di puntare con più convinzione su Bonazzoli e Djuric". Il commento di Mario De Rogatis: "Finalmente sono arrivati i tre punti. Oggi contava solo vincere, abbiamo lottato e dato tutto, offrendo una prova maiuscola, di grinta e generosità che compensa i limiti tecnici di alcuni dei nostri. Finalmente abbandoniamo il fondo della classifica". La chiosa di Ciro Troise, tra mille sospiri: "Vincere era fondamentale. Che sofferenza però!".