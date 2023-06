Futuro granata, parla Iervolino: "Avanti con Sousa, il primo obiettivo è fare 40 punti"

Dopo un lungo periodo di silenzio e fiduciosa attesa, il presidente della Salernitana Danilo Iervolino ha parlato di futuro e ambizioni granata concedendo un'intervista all'agenzia di stampa LaPresse. "Sousa resterà con noi? Certamente sì", aveva detto settimane fa, al termine della cena alla quale era stato invitato l'allenatore, alla presenza del direttore sportivo De Sanctis e dell'ad del club, Maurizio Milan. Adesso quel "certamente sì" ha un altro peso, un altro significato. E' scivolata sabbia nella clessidra, la Salernitana ha atteso i dieci giorni della finestra di riflessione che era stata concessa - da contratto - a Paulo Sousa, il presidente del Napoli ha voluto sondarlo ma poi ha scelto Rudi Garcia. Sousa ha programmato con il club granata le amichevoli, ha condiviso le operazioni di mercato. E' un allenatore sereno e motivato.

L'intervista

“A fine stagione è uscita qualche notizia che lo vedeva lontano dalla Salernitana, così non è - ha detto Iervolino -. Sousa è concentrato, convinto di restare, molto energico come al suo solito. Io, come ho detto anche a lui, amo e proteggo le persone che stanno con me quando sono convinto che ci mettono cuore e passione come ce la mette lui. Quindi avanti tutta con Paulo Sousa per raggiungere quanto prima i 40 punti, ovvero la soglia salvezza, poi quello che verrà sarà tutto di guadagnato. Sono confidente che la Salernitana può ripetere una bellissima stagione e Sousa è l’allenatore giusto per questo. Noi dobbiamo crescere e trasferire grande entusiasmo, senza però caricarci di aspettative. Siamo una società che sta dimostrando una progressione continua e costante di investimento. È evidente che il campionato italiano non è facile, siamo una delle pochissime squadre che a giugno ha riscattato due giocatori importanti, come Pirola, già riscattato, e Dia, che verrà riscattato da qui a pochi giorni”.