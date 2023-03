Il Buccino non ferma il San Marzano

Buccino Volcei: Volzone, Mejri, Imperiale, Sansone (dal 67' Gibba), Friedenlieb, Dellacasa, Castagna (dal 78' Mele), Santonicola, Pelosi, Guti (dal 78' Grieco), Totaro (dal 62' Senatore). A disp.: Raveendran, Sessa, Ambrosino, Bellopede, De Martino. Allenatore: Osvaldo Ferullo.

San Marzano: Palladino, Fernando, Riccio, Di Girolamo, Balzano (dal 71' Montoro), Lettieri (dal 71' Dentice), Tarascio, Marzano (dal 67' Velotti), Esposito (dal 62' Nuvoli), Camara (dal 78' Armeno), Elefante. A disp.: Ragone, Casillo, Tranchino, Penka. Allenatore: Francesco Fabiano.

Marcatori: 14' Camara, 89' Armeno.

Arbitro: sig. Salvatore D'Auria - Napoli.

Grinta e cuore non sono bastati alla Buccino Volcei, caduta 2-0 in casa contro il San Marzano capolista. Gara giocata con la giusta sfrontatezza, grinta e determinazione da parte dei rossoneri, i quali hanno proposto molto in zona offensiva, ma alla fine i dettagli hanno fatto la differenza, come anche alcune decisioni arbitrali che hanno scontentato i padroni di casa. Il primo squillo della partita è da parte di Guti (che si rivelerà essere uno dei migliori un campo dei suoi), il quale non riesce a coordinarsi bene su una respinta corta della difesa blaugrana e spedisce alto da ottima posizione. La reazione dei vincitori del girone B non si fa attendere e Volzone è decisivo al 7' nel neutralizzare il colpo di testa di Elefante ispirato da una discesa sulla destra di Camara. Camara che troverà comunque il modo di sbloccare la partita al 14': lancio in profondità di Fernando a sorprendere le retroguardia volceiana e colpo sottomisura dell'attaccante francese che non lascia scampo a Volzone. La Buccino Volcei non ci sta e, al 32,' sembrava aver trovato il punto del pari con una sfortunata deviazione di Di Girolamo verso la propria porta respinta da Palladino quando la sfera pareva essere oltre la linea di porta, ma né l'arbitro e né il guardalinee accordano la segnatura. Nella ripresa, il copione non cambia di molto: Buccino Volcei che prova ad attaccare a testa bassa alla ricerca del pareggio e San Marzano che gestisce il possesso della sfera grazie alla propria superiorità tecnica. Al 56', una pennellata di Guti su punizione ispira lo stacco aereo di Dellacasa, ma il pallone manca di poco lo specchio della porta. I rossoneri rischiano di capitolare quando, al 73' uno stremato Camara fallisce l'occasione per la doppietta con un pallonetto facilmente bloccato da Volzone. Il sospiro di sollievo ringalluzzisce i rossoneri, i quali vanno vicini al pari con Pelosi pochi minuti più tardi, innescato da Santonicola, con un tiro al volo a sfiorare la traversa. L'occasione migliore per il pari capiterà all'87' sul piede di Grieco, il quale, pescato da Mejri in ottima posizione dopo un'uscita errata di Palladino, manda la sfera sull'esterno della rete. All'89' arriva il colpo del KO definitivo: punizione dalla trequarti di Nuvoli, palla che sbatte sul braccio di un giocatore blaugrana e bordata di Armeno che piega le mani di Volzone. Il 2-0 finale certifica la classifica non facile dei rossoneri e allunga la striscia di risultati utili consecutivi del San Marzano.